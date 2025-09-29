Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama
Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN
