Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

