Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 17 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5'i tutuklanmıştır" denildi. - VAN