Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama
Van'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı belirlenen 17 organizatörden 5'i tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini açıkladı.
Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 17 organizatörden 5'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5'i tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa