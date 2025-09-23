Haberler

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı belirlenen 17 organizatörden 5'i tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini açıkladı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 17 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5'i tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu

İkisi de çocuk! Okul önünde kan donduran cinayet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.