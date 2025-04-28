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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Van'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlamasıyla 9 organizatörden 3'ü tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Van'da 3 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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