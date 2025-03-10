Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 organizatörden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2-9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN