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Van'da Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama
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Van İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatörü tutukladı. Yapılan operasyonlarda 14 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlara el konuldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20- 27 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 adet araca el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

van

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