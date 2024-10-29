Van'da Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20- 27 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 adet araca el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN