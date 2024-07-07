Van'da giyim ve ayakkabı mağazasında yangın çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde 5 katlı giyim ve ayakkabı mağazasında yangın çıktı.

Vanyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı giyim ve ayakkabı mağazasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazada arka taraftan çıktığı tahmin edilen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı olmazken, itfaiye erlerinde ufak çaplı zehirlenmeler meydana geldi. Sağlık ekipleri itfaiye erlerine müdahale etti, çevredeki esnaf da itfaiye erlerine ayran ve su ikram etti. - VAN