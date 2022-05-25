Van'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Haberler

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Van'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için 'Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda; 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini Etmek' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonda ayrıca biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu, Masaj, Kamu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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