Van'da FETÖ/PDY Üyesi Şahıs Yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.A. isimli şahsı yakaladı. Olay, İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gerçekleşti.

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan M.A. (36) isimli şahıs, İpekyolu ilçesinde icra edilen operasyonla yakalandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

