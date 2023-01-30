Van'da FETÖ/PDY operasyonu 3. Sayfa Haberleri Van'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Van'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.