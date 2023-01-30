Van'da FETÖ/PDY operasyonu
3. Sayfa Haberleri
Van'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa