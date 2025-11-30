Haberler

Van'da Feci Kaza: Otomobil Baraja Uçtu, İki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Zernek Barajı'na düşmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın korkunç anlarını kaydetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan otomobilin Zernek Barajı'na uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, suda olduğu belirtilen Furkan Özdemir'i arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı çalışmalarda şimdiye kadar herhangi bir sonucu ulaşılamadığı belirtildi.

Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
