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Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

VAN - Van-Erciş karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 60.'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KEB 71 plakalı Hyundai Accent marka otomobil karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı Chery marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile Muradiye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka kazaya sebebiyet verilmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Trafik tek şeritten kontrolü sağlanırken, cenazeler ve araçlar olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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