Van'da farklı suçlardan hükümlü yakalandı

Van'da aranan 6 hükümlü, farklı suçlardan dolayı yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Van'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ekiplerince, 18-19 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "hırsızlık", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.