Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler

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Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 15 -21 Nisan tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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