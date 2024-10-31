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Van'da Evlat Nöbeti 90. Haftada Devam Ediyor

Van'da Evlat Nöbeti 90. Haftada Devam Ediyor
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Van'da PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerine 90. haftada da devam etti. Aileler, DEM Parti İl Örgütü önünde tepkilerini gösterdi ve mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini vurguladılar.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı haftada da devam ederken, DEM İl örgütü son haftalarda çaldığı şarkılarla aileleri vazgeçirmeye çalışıyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 90'ıncı haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler. Diyarbakır'da başlayan mücadelelerini Van'da da yaz kış demeden sürdürdüklerini ifade eden anne Nazlı Sancar, HDP ve PKK'ya ateş püskürdü. Özellikle son haftalarda DEM Van İl Örgütü tarafından isminin olduğu Kürtçe şarkıyı çalarak kendisini pes ettirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sancar, "Ben onların karşısında boynumu eğmediğim için, Van'da eylem başlattığım için, onlardan korkmadığım için kaç haftadır benim ismimin olduğu bu şarkıyı çalıyorlar. Bizi tahrik ediyorlar ama biz burada pes etmiyoruz. Onlar ne yapsalar ne etseler ben pes etmiyorum ve bu kapıdan ayrılmıyorum" dedi.

Her hafta bir ümitle geldiklerini aktaran Sancar, "Belki çocuklarımız bizi görür, bizi duyar da gelirler diye her hafta bir ümitle geliyoruz. Şeyma kızım etrafına baksana? Etrafında HDP'li bir milletvekilinin kızı var mı? Ben seni okuttum. Sen okuyacaktın, avukat olacaktın. Onların çocukları Avrupa'da 7 dil öğreniyorlar. Bizim çocuklarımızı neden dağlarda, mağaralarda ölmeleri için gönderiyorlar. Gel bu katillere güvenme kızım. Bunlar vatan hainidirler. Onlar asker, polisleri öldürüyorlar. Sen kardeş katili mi olacaksın kızım. Allah rızası için anneni duyuyorsan, anneni görüyorsan ben burada hasretle seni bekliyorum. Senin peşini bırakmayacağım. Son nefesime kadar da bu katil kapısından ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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