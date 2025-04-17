Van'da Evlat Nöbeti 100. Haftasında

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 100'üncü haftasına girdi.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Parti ve PKK aleyhine sloganlar atan aileler, kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, DEM Parti önündeki nöbetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. 100 haftadır DEM Parti'nin kapısında olduklarını ifade eden Sancar, "Bu süre boyunca maalesef gelip bizlere bir açıklamada bulunmuyorlar. Gözyaşlarımızı önemsemiyorlar, inşallah bu gözyaşlarımızda boğulacaklar. 100 haftadır sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bizler DEM Partisi'ni ve PKK'yı istemiyoruz. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, garibanların çocuklarını ise dağlara, mağaralara mahkum ettiler. Ben acılı bir anne olarak her yanım eksiktir. 14 yıldır evlat mücadelesi veriyorum. Evladın tarifi yoktur" dedi.

Vanlı annelerin eylemine Bitlis'ten gelerek katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert ise "Bizler eylemlerimizi sürdürüyoruz ama onlar müzikle bizleri yıldırmaya çalışıyor. Bizler çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımızı dağda tutamazlar. Evlatlarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yetiş Mert ben seni istiyorum. Oğlum annene bir cevap ver. Bizlere bir haber gönder, seni çok özledik" diye konuştu. - VAN