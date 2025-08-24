Van'da Evde Yangın Çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kumru 2. Sokak'ta S.D.'ye ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, evdeki birçok malzeme yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde büyük çaplı hasar meydana geldi. - VAN

