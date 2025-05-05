Van'da Emeklileri Dolandıran Şahıslara Operasyon

19 emekliyi dolandıran şahıslara operasyon

VAN - Van'da sabit gelirli ve emekli 19 kişiye senet imzalattıkları, faizli borçlandırdıkları ve icra yolu ile maaşlarının belli bir kısmına el koydukları tespit edilen 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mali suçlara yönelik yapılan planlı ve projeli çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; sabit gelirli ve emekli 19 vatandaşı dernek üyesi yaptıkları, derneğin anlaşmalı olduğu firma üzerinden sahte kömür satışı göstererek senet imzalattıkları, faizli borçlandırdıkları ve icra yolu ile maaşlarının belli bir kısmına el koydukları tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik 7 ikamet, 3 iş yeri ve 1 derneğe eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 2 bin 38 adet senet, 1 adet tabanca, 18 adet fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.