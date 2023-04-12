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Van'da elektrik trafosu patladı

Van'da elektrik trafosu patladı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Gürpınar ilçesinde elektrik trafosunda peş peşe meydana gelen patlama korkuya neden oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde elektrik trafosunda peş peşe meydana gelen patlama korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Kuşdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir elektrik trafosunda, bilinmeyen bir nedenle üst üste patlama meydana geldi. Büyük korkuya neden olan patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasının yetkilileri ise çalışmalarına başladı. - VAN

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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