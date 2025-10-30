Van'da Elektrik Hattı Çalışmaları Tehlike Saçıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının uzun sürmesi, vatandaşların tepkisine neden olurken, dün akşam çalışmaların yapıldığı alanda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Van'da VEDAŞ tarafından yürütülen elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kentin birçok ana arterinde uzun süren kazı çalışmalarının yanı sıra güvenlik şeritleri bulunsa da yeterli seviyede olmaması, hem sürücüler hem de yayalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Son olarak Buzhane Mahallesi Kaleyolu, Hüsrev Paşa Camii ve sahil yolu güzergahında yapılan çalışmalarda güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekti. Yolun bir kısmının kazılması, diğer kısmına ise mıcır dökülmesi nedeniyle trafik akışı oldukça zorlaştı. Bu durum, akşam saatlerinde karşı yönden gelen araçların geçişini tehlikeye düşürürken, zaman zaman kazaların yaşanmasına yol açıyor.

"Dün akşam çalışmaların yapıldığı alanda maddi hasarlı kaza meydana geldi"

Dün akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kapalı kasa hafif ticari kamyonet sürücüsü, yol kenarına dökülen mıcır birikintisine çıkarak maddi hasarlı bir kaza yaptı. Sürücü yara almadan kazayı atlatırken, aracında maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar yaklaşık bir aydır aynı bölgede çalışmaların ağır ilerlediğini ve güvenlik şeritlerinin yetersiz olduğunu belirttiler.

Vatandaşlar, "Yol kazıldı ama bir türlü tamamlanmadı. Güvenlik şeritleri var ama yeterli değil. Yağmur ve soğukların başladığı bu günlerde yol daha da tehlikeli hale geldi. Artık bu çalışmaların bir an önce tamamlanıp yolun hizmete açılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Yetkililerden, yapılan çalışmaların hızlandırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması talep edildi. - VAN