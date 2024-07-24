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Van'da ekmek yüklü kamyonet berber dükkanına girdi

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Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan ekmek yüklü kamyonet, virajı alamayarak berber dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan ekmek yüklü kamyonet berber dükkanına girdi.

Kaza, Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Rüzgar Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 65 KA 285 plakalı ekmek kamyonet, virajı alamayarak berber dükkanına girdi. Kaza sonrası kamyonette ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, sürücünün ise kazanın ardından olay yerinde uzaklaştığı öğrenildi.

İş yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi

Konuya ilişkin konuşan kamyonet şoförünün babası Ercan isimli vatandaş, dar yolda aracın dönüş alamadığını ve dükkana daldığını belirtti. Kazada yaralanan olmadığını sadece maddi hasarın meydana geldiğini dile getiren vatandaş, o sırada iş yerinde kimsenin olmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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