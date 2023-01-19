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Van'da ekipleri harekete geçiren ihbar

3. Sayfa Haberleri

Van'da ekipleri harekete geçiren ihbar

Van Gölü'de ceset olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları incelemede gölde çöp olduğunu tespit etti.

Van Gölü'de ceset olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları incelemede gölde çöp olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre olay, İskele Mahallesi'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Gölde bir ceset olduğu ihbarını alan polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri ile bölgeye hareket etti. Tekne ve balık adamların yaptığı aramada gölden çöp çıktı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Gölü 3. Sayfa Haberler

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