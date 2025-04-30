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Van'da Ebrem ve Avcı Aileleri Barıştı

Van'da Ebrem ve Avcı Aileleri Barıştı
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Van'ın Muradiye ilçesinde husumet bulunan Ebrem ve Avcı aileleri düzenlenen törenle barıştı. Programda kanaat önderleri ve vatandaşlar yer aldı, dualar eden taraflar birbirleriyle tokalaşarak barıştı.

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Ebrem ve Avcı aileleri, düzenlenen törenle barıştı.

Kemerköprü Mahallesi'nde düzenlenen barış programına İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, kanaat önderleri, din adamları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde başlayan programda, taraflar birbirleriyle tokalaşarak barıştı. Programda konuşan kanaat önderleri, barışa vesile olan herkese teşekkür ederek, benzer olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu. Yapılan barış yemeği sonrası program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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