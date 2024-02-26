Van'da düzensiz göçmenler yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Van'da aralarında pet shop dükkanının da bulunduğu bazı mekanlarda düzensiz göçmen yakalanırken 5 organizatör ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde pet shop dükkanı başta olmak üzere bazı mekanlarda yakalanan düzensiz göçmenlerin görüntüsü de yer verildi. - VAN