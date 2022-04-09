Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla hava destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan 355 organizatörden 87'si tutuklanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 191 araca da el koyuldu.

Van'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla hava destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan 355 organizatörden 87'si tutuklanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 191 araca da el koyuldu.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi maksadıyla hem havadan hem de karadan Jandarma ekiplerince birçok operasyon faaliyeti icra edilmiştir. İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli yapılan operasyonlarda 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında Göçmen Kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan organizatörlerin 87'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 191 araca el konulmuş olup, adli işlemler devam etmektedir" denildi. - VAN

Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title