Van merkezli operasyonda 7 gözaltı

Van merkezli olarak Hakkari ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçları kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kaçakçılık malzemeleri de ele geçirildi.

Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli hakkında Van, Hakkari ve İstanbul'u toplam 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette; 1 adet otomobil, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet epikriz raporu, 2 adet sağlık kurulu raporu ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheliler H.A.B., M.K.A., F.U., I.B., S.U., C.B., B.S. gözaltına alınmış, A.S. isimli şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
