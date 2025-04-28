Van'da Düzenlenen Operasyonda 48 Tutuklama

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranması olan 48 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve 37 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet çalıntı araç, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 514 şahıs yakalanmış, 178 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN