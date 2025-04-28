Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

Van'da Düzenlenen Operasyonda 48 Tutuklama

Van'da Düzenlenen Operasyonda 48 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 48 kişi tutuklandı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız silahlar, çalıntı araç ve kaçak sigaralar yer aldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranması olan 48 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve 37 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet çalıntı araç, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 514 şahıs yakalanmış, 178 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.