Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, JASAT tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde; 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçundan aranma kaydı olan bir şahıs planlı yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Erciş JASAT unsurları tarafından 17 Kasım 2023 tarihinde şahsın evine yapılan operasyonda, devriye personelini fark edip evinin penceresinden atlayarak kaçmaya teşebbüs eden şahıs ekiplerce yakalanarak etkisiz hale getirildi. Aynı gün adli makamlara sevk edilen şahıs, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - VAN