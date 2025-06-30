Van'da Düğün Dönüşü Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Van'da Düğün Dönüşü Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 00.55 sıralarında ilçeye bağlı Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.D. yönetimindeki 65 ABE 807 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Ayşe Demir (30) isimli kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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