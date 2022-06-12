Van'da deprem korkuttu - Haberler

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Van'da deprem korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da deprem korkuttu

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkulu anlar yaşatırken, Van'da vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkulu anlar yaşatırken, Van'da vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Muradiye'nin Kuşçu Mahallesinde saat 21: 35 sıralarında derinliği 5.0 olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti. Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedilen deprem korkulu anlar yaşattı.

Deprem olduğu sırada evlerinde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, deprem olduğu sırada oyun oynadığını anlatan 8 yaşındaki Havin Diker ise bir anda televizyonun karardığını lambaların sallandığını gördüm. Hemen anneme deprem oldu dedim. Annem de dışarı çıkmamızı söyledi. Biz de dışarıda bekliyoruz. İçeri girmeye korkuyorum. Çünkü deprem olursa tekrar dışarı çıkmamız gerekecek" diye konuştu. - VAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye Deprem Van 3. Sayfa Haberler

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