Van'da DEM Parti Yürüyüşünde Arbede Çıktı

Van'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) tarafından düzenlenen yürüyüşte arbede çıktı.

Van'da DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da yer aldığı kalabalık Cumhuriyet Caddesi üzerinden Musa Anter Parkına kadar yürüdü. Burada uyarılara rağmen slogan atan kalabalığa polis müdahale etti. Kısa süreli çıkan arbedede iki kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesi sonunda kalabalık dağılırken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Yeşil Sol Parti Van milletvekillerinin olduğu grup ise DEM Parti İl Örgütüne geçti. - VAN