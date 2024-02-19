Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 12 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 755 devriye görevi icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devriye görevinde 52 bin 172 şahıs ve 24 bin 618 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 1, dolandırıcılıktan 16, hırsızlıktan 3, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 27 şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalanmış olup 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda da değişik suçlardan 4 kişi yakalandı" denildi.