Van'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Van'ın Muradiye ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesine bağlı Akçayay ve Dağören mahalleleri arasındaki dağlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Araçların müdahalesinin zor olduğu bölgede ekipler insan gücüyle yangına müdahale ederek söndürdü. - VAN