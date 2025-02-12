Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Van'da Dağcılar Erek Dağı'ndaki Buzul Mağaralarına Tırmandı

Van'da Dağcılar Erek Dağı'ndaki Buzul Mağaralarına Tırmandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 15 dağcı, Erek Dağı'ndaki buzul mağaralarına başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren tırmanışla dağcılar, buz tutan şelaleleri ve buzul sarkıtlarını inceledi.

Van'da bir grup dağcı, Erek Dağı'nda buzul mağaralarının bulunduğu alana başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 15 dağcı, yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanışla karla kaplı 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'ndaki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı. Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarayı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki buz tutan şelaleyi inceleyip fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kulüp olarak her yıl Şubat ayında tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. Erek Dağı'ndaki buzul şelalesi kış mevsiminde tamamen buzul hali almaktadır. Buzulların altında ise mağaranın içi güzel buzul sarkıtlarıyla güzel bir şölen oluşturmaktadır. 15 kişilik bir ekip olarak başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Ekibimizin hem kondisyon hem yüksek irtifa arama kurtarma konusunda bir nevi antrenman şeklinde yapılan tırmanış aynı zamanda kök rotaları çığın oluşabilecek alanların öğrenilmesi ve bilgi sahibi olması konusunda ekip bilgilendirilmektedir. 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı buz sarkıtlarına ulaştık. Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettik. Sorunsuz bir şekilde tırmanışımızı gerçekleştirdik" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sibirya kurdunun traktör aşkı! Direksiyona bile geçti
img

Boşanacakları iddia edilen çiftten kafa karıştıran paylaşım
img

Etleri markete ait müşteri servisiyle taşıdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.