Van'da çöken ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Edremit ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nin meydana geldi. Mahallede yaşayan Hacı Avcı'ya ait ve içinde 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Avcı ailesi ile mahalle sakinleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ahırın enkazından telef olan 7 küçükbaş hayvanı çıkardı. Jandarma ekipleri, yeni bir çökme riskine karşı bölgede önlem aldı. - VAN