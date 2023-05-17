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Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Şabaniye Mahallesi Yunus Emre 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Ergin Kurucan isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde ise büyük hasar meydana geldi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunus Emre Edremit Van 3. Sayfa Haberler

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