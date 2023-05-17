Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Şabaniye Mahallesi Yunus Emre 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Ergin Kurucan isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde ise büyük hasar meydana geldi. - VAN