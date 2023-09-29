Van'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)