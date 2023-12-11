Van'da çığ uyarısı: Vatandaşlar tedbirli olmalı

Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı, muhtemel çığ faciasına karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

Van'ın güneyinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dün öğle saatlerinde Bahçesaray-Hizan karayoluna heyelanla birlikte çığ düştü. Kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Van-Bahçesaray karayolu için ise Bahçesaray Kaymakamlığınca 'çığ' uyarısı yapıldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce hazırlanan çığ haritasında gösterilen riskli bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. - VAN