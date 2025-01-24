Van'da Çığ Riskine Karşı Eğitimler Başlatıldı

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da, muhtemel çığ facialarının önüne geçmek ve can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından eğitimler düzenleniyor.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri, çığ risklerine karşı hazırlıklı olmak için Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nin zirvesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD'a yeni atanan personele eğitimler veriyor. Çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla düzenlenen bu eğitimlerde, arama ve kurtarma personelinin kapasiteleri artırılmaya çalışılıyor.

Eğitimlerde; çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, ekipmanların doğru kullanımı ve arama-kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Vatandaşın güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan ekipler, bu tür eğitimlerle hem kendi yetkinliklerini geliştiriyor hem de afet müdahale süreçlerini daha etkili hale getiriyor.

"Can kayıplarını önlemek için çalışıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Çığda Arama Kurtarma Eğitmeni Rıdvan Birik, 2020 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasını hatırlatarak, bu tür faciaların önüne geçmek adına eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Birik, "Van'da yaklaşık 480 çığ riski taşıyan parkur bulunuyor. Bu nedenle UMKE ve AFAD'a yeni atanan personeli 5 günlük yoğun bir eğitim programıyla yetiştiriyoruz. Eğitimlerimizde, çığ bölgelerine giriş, arama kurtarma ve müdahale süreçleri gibi konulara yer veriyoruz. Hedefimiz, personelimizin çığ olaylarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve can kayıplarını önlemektir" dedi. - VAN