Van'da cezaevi firarisi yakalandı

Van'ın Edremit ilesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde 25 Eylül 2023 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan' 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden C.K. isimli şahıs belirtilen adres bölgesinde yaya olarak seyir halindeyken Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ç.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi. - VAN