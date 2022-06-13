Van'da çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı

Van'da toplam 42 yıl hapis cezası bulunan ve yakalanan 23 şahıstan 20'si tutuklanırken, hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında da gerekli yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet fişek, 8 adet sopa, 1 adet demir şiş, 35 adet tüfek kartuşu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması olan 4 şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca, 1adet tüfek ve 5 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa