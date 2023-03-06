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Van'da çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van'da çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 166 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 166 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla icra edilen faaliyetlerde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 2023 yılı Şubat ayı içerisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 166 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

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