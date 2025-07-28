Van'da Çatı Yangını Korkuttu

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Bostaniçi Mahallesi Mizgin Sokak'ta meydana geldi. Ö.K. isimli şahsa ait evin çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN