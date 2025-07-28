Van'da Çatı Yangını Korkuttu

Van'da Çatı Yangını Korkuttu
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Bostaniçi Mahallesi Mizgin Sokak'ta meydana geldi. Ö.K. isimli şahsa ait evin çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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