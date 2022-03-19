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Van'da çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da çatı yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı hasar gördü.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı hasar gördü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yemlice Mahallesi'nde meydana geldi. Şemsettin Saliçay'a ait evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda ise hasar oluştu. - VAN

Van'da çatı yangını

Van'da çatı yangını

Van'da çatı yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Haberler

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