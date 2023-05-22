Van'da bir haftada 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir haftada 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 340 kilo 600 gram esrar ve 60 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN