Van'da Bir Depoda Yangın Çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde, içerisinde halı, perde, battaniye bulunan Burak Halak'a ait depoda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında depoda bulunan halı, perde, battaniye ile çok sayıda malzeme yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN