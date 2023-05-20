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Van'da beton mikserinin uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Van'da beton mikserinin uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Van'da beton mikserinin uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Van-Hakkari karayolundan beton mikserinin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı.

Van'da beton mikserinin uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

VAN - Van- Hakkari karayolundan beton mikserinin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere geçidi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri yolun kaygan olmasından dolayı virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Habr verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü, vatandaşlarında yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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