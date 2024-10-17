Van'da Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Van'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin ön camından girip bagaja kadar uzandığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 07.20 sularında Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tasmalı Geçidi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 FC 658 Hyundai marka otomobil kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin ön camından girip bagaja kadar uzandığı kazada sürücü yaralandı. Sürücünün yanında ve otomobilde başka kimsenin olmaması faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada bariyer ile kapı arasına sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN