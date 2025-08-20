Van'da atık araç lastikleri yandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde atık lastik yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Atık araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine giden Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
