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Van'da Asayiş Operasyonu: Silahlar Ele Geçirildi

Van'da Asayiş Operasyonu: Silahlar Ele Geçirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ortaklaşa asayiş operasyonu düzenledi. Operasyonda çeşitli silahlar ve fişekler ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri ortaklaşa asayiş operasyonu düzenledi.

Erciş'te ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonda; çeşitli ebat ve miktarlarda tabancalar, uzun namlulu silahlar ve fişekler ele geçirildi.

Yapılan asayiş operasyonu çerçevesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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