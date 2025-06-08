Van'da Aranan 11 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye faaliyetleri sonucunda değişik suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı. Toplamda 60 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan arananların sayısı belirtildi.
Van'da değişik suçlardan aranmaları bulunan 11 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yürütülen faaliyetlerde 2 bin 29 devriye icra edildiği bertilerek, "75 bin 213 şahıs ve 72 bin 641 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 27, hırsızlık suçundan 2, kaçakçılık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 2 ve diğer suçlardan 26 şahıs olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa